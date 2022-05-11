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Politico: Еврокомиссия предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) представит через две недели документ, согласно которому уклонение от санкций будет признаваться преступлением в Евросоюзе. Об этом пишет Politico.

По данным источников издания, данное предложение поможет странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкций против России.

Эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.

В настоящее время конфискация активов относится к вопросам национального законодательства, которое отличается в каждой стране. В некоторых государствах уклонение от санкций уже является уголовным преступлением, в других — нет. Предложение Еврокомиссии направлено на «гармонизацию» этого правового разнообразия.

Для того, чтобы документ ЕК вступил в силу, необходимо единогласие от стран ЕС, а также согласие большинства депутатов Европарламента.

При этом вопрос о том, что делать с замороженными активами, каждая страна будет решать самостоятельно.

По данным на апрель, страны ЕС конфисковали активы на сумму около €30 млрд, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями.

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