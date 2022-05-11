Лавров связал проблемы с продовольствием в мире с западными санкциями против РФ

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что действия России никак не влияют на проблемы с продовольствием в мире и они связаны исключительно с западными санкциями. Об этом он сказал на пресс-конференции в по итогам переговоров с представителями властей Омана, передает ТАСС.

«Наши действия никоим образом не влияли, не могут влиять на те проблемы, о которых сейчас упомянули и которые были созданы исключительно запретами, незаконными санкциями, которые были введены западными странами», — заявил Лавров.

Он также отметил, что украинские власти не выпускают десятки судов с продовольственными товарами из своих портов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал инициативу главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о передаче замороженных активов России Украине и назвал ее воровством.

Утром 11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала в своем Telegram-канале фотографии с российской делегацией и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, прибывших с рабочим визитом в Оман.