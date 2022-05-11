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Глава МИД Венгрии уточнил, в каком случае Будапешт откажется от нефти России

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго на импорт российской нефти лишь в том случае, если Европейская комиссия предложит решение последующих в связи с этим последствий. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Сийярто подчеркнул, что если Венгрия решится на запрет российской нефти, то это приведет к разрушительным последствиям для венгерской экономики.

По словам министра, эмбарго не стоит вводить против нефти, поступающей в Венгрию по трубопроводу.

«Венгрия займет эту позицию в ходе дальнейших переговоров», — сказал Сийярто.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может поддержать план санкций Евросоюза против России в его «нынешней форме».

Издание Politico позднее сообщило, что Евросоюз планирует предложить Венгрии денежную компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать санкции на импорт нефти из России.

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Санкции против России
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