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Резервный фонд правительства России пополнится на 791,6 млрд рублей

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Резервный фонд правительства России пополнится на 791,6 млрд руб., соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что эти средства будут выделены в том числе на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения стабильности экономики в условиях антироссийских санкций.

Пресс-служба правительства сообщила, что резервный фонд будет увеличен за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов оценил дефицит бюджета России по итогам 2022 года в 1,6 трлн руб.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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