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«Ъ»: Минпромторг хочет ограничить скорость ввозимых в Россию электросамокатов до 25 км/ч

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Министерство промышленности и торговли России, совместно с мэрией Москвы и НАМИ хочет ограничить скорость ввозимых в Россию самокатов, гироскутеров и моноколес 25 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на новый проектируемый ГОСТ.

Кроме предустановленного ограничения скорости, среди требований ГОСТа также отмечены автоматическое замедление и введение систем спутникового слежения. Данные требования уже распространяются на операторов сервисов кикшеринга — теперь ведомство хочет ограничить самокаты, находящиеся в частном пользовании.

Стандарты требований к этой категории транспорта — «электрические средства индивидуальной мобильности» (ЭСИМ) — разрабатывает ФГУП НАМИ, в разработке также принимает Дептранс Москвы.

«С каждым годом электрических СИМ в городе становится больше. Электросамокаты в сервисах кикшеринга уже соответствуют правилам безопасного передвижения — операторы регулируют скорость и устанавливают «медленные зоны»», — заявили в московском дептрансе.

Ранее были названы самые популярные места аренды электросамокатов в Москве.

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