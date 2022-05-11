Профицит федерального бюджета РФ составил ₽800 млрд за четыре месяца

В России профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд руб. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные портала «Электронный бюджет».

С 1 января по 30 апреля 2022 года федеральный бюджет России оказался профицитным. Сумма расходов составила 8,9 трлн руб. Доходы же были на уровне 9,7 трлн руб. При этом 7,7 трлн руб. было получено от налогов и сборов, а 2 трлн руб. пришли от неналоговых доходов.

В Минфине заявили, что параметры федерального бюджета на ближайшие три года еще прорабатываются. Поэтому говорить о каких-то конкретных значениях еще преждевременно. На 1 апреля 2022 года профицит бюджета соответствует кассовому плану.

Эксперты сошлись во мнении, что в первые месяцы года бюджет страны пополнялся с явным опережением из-за стремительного роста цен на нефть и усиления инфляции. Кроме того, в начале года выше запланированных показателей пришли налоговые сборы по НДС и акцизам. Однако в ближайшие кварталы профицит изменится на дефицит из-за повышенных расходов на антикризисные меры и уменьшения нефтегазовых доходов.

В конце апреля глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России на 2022 год составит 1,6 трлн руб. Силуанов охарактеризовал возникший дефицит как «кассовый разрыв». Этот разрыв глава Минфина связал с отсрочками по уплате налогов. По его прогнозу, эти деньги перейдут через год.