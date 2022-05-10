В Китае курс юаня к доллару снизился до минимума с октября 2020 года

Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару на 235 пунктов, до 6, 7134 юаня, что стало минимумом, впервые с 30 октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В китайском Центробанке отметили, что юань продолжает ослабевать к доллару уже третий день подряд.

5 мая посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что Банк России и Центральный банк Китая обсудят вопросы использования национальных платежных систем «Мир» и UnionPay в обеих странах. Он также отметил, что КНР приветствует использование россиянами юаня и хранение средств в этой валюте, указывая на устойчивость курса этой валюты к рискам.

Согласно приведенным им данным Международного валютного фонда, по итогам четвертого квартала 2021 года доля юаня в мировых валютных резервах достигла рекордно высокого уровня, составив 2,79%.