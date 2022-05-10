Эксперт Галактионов: пока никто не может заменить Европе российскую нефть

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что пока заменить российскую нефть для Евросоюза не может никто, и Европе даже «втридорога» нужно российское топливо. Об этом сообщает «Прайм».

По словам эксперта, анонсируя отказ от российских энергоносителей, Евросоюз пытается «надавить» на Россию из-за ситуации на Украине, но в результате никто не останется в выигрыше.

«Российская нефть — это 25% нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля еще выше... Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок. Это необходимо перевести на новые рельсы, за считанные месяцы такую работу не провести.», — пояснил Галактионов.

По его мнению, США могут дать Европе дополнительно несколько сот тысяч баррелей — за счет роспуска резервов — однако в долговременной перспективе американские поставки не заткнут «топливную дыру».

Ранее Bloomberg назвал «самоубийством Запада» остановку экспорта российской нефти.