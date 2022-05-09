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Минстрой начал оценку затрат на восстановление Донбасса

Глава Минстроя Файзуллин заявил о начале работ по оценке затрат на восстановление Донбасса

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин ответил положительно на вопрос о том, начало ли ведомство оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса, передает ТАСС.

«Начал», — сказал Файзуллин.

При этом глава ведомства подчеркнул, что пока не может назвать конкретных цифр.

«У нас уже достаточный период люди работают и оценивают ситуацию, всю техническую, инженерную инфраструктуру. Поэтому задача — помочь людям, оказать оперативную помощь», — добавил он.

Ранее глава Минстроя Файзуллин заявил, что министерство планирует помогать в восстановлении Мариуполя. Он уточнил, что это «пока не намерение, а обследование».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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