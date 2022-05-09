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В Италии оценили траты на содержание задержанного имущества россиян

La Repubblica: Италия потратит 13,7 млн евро на содержание имущества россиян под санкциями

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Antonio Calanni/AP

В 2022 году правительство Италии потратит €13,7 млн на содержание арестованного имущества россиян, попавших под санкции, сообщает La Repubblica.

По данным издания, стоимость задержанной собственности составляет около €2 млрд.

В рамках готовящихся поправок к законопроекту кабмин собирается принимать «минимальные и неотложные» действия для сохранности замороженных активов, включая защиту от вандалов. Таким образом он стремится уменьшить расходы на их содержание.

Издание подчеркивает, что итальянское правительство ожидает от владельцев имущества возмещения всех трат на содержание. В случае, если через 180 дней после прекращения срока действия санкций, они не компенсируют расходы, то Рим сможет продать объекты и «отдельные предметы» на территории объектов.

12 марта Италия арестовала яхту российского миллиардера. Финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко. До этого La Repubblica сообщала, что правоохранительные органы Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

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