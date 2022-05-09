Британия ввела новые санкции против России

Правительство Великобритании расширило свои санкции против России, включив в них новые пошлины на импорт российских драгоценных металлов, а также запрет на экспорт некоторых товаров из Великобритании, чтобы усилить экономическое давление на Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Новый пакет ограничений включает повышенные 35-процентные пошлины на товары на сумму £1,4 млрд. Это коснется импорта платины, палладия и других продуктов.

Правительство также запретит экспорт товаров на сумму более £250 млн в секторах, где «российская экономика больше всего зависит от британской продукции», включая ключевые материалы, такие как химикаты, пластмассы, резина и оборудование.

Объявление было сделано вскоре после того, как лидеры G7, включая Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, провели видеозвонок с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции с Зеленским заявил, что Канада введет новые санкционные меры в отношении российских физических и юридических лиц.

Также премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине необходимо предоставить вооружения, которые позволят ей «отвоевать» занятую российскими войсками территорию страны.