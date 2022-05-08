El Pais: ЕК потребует от стран ЕС делиться газом в случае сокращения поставок из России

Европейская комиссия (ЕК) планирует одобрить 18 мая план энергосбережения на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Документ предполагает, что страны, у которых есть другие источники газа (к примеру, Испания), должны будут делиться им со странами, пострадавшими от прекращения снабжения. Кроме того, Брюссель потребует нормировать энергию, начиная с промышленного сектора таким образом, чтобы предприятия в менее пострадавших государствах не имели конкурентного преимущества перед предприятиями в более пострадавших. При этом каждая пострадавшая страна сможет ввести свои собственные правила по нормированию.

Издание отмечает, что власти ЕС будут использовать действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок для того, чтобы ввести меры, гарантирующие достаточное поступление газа домохозяйствам и социальным службам и смягчить последствия возможного прекращения поставок.

6 мая официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций в отношении РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.