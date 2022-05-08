Россияне накопили более 5 млрд рублей в рамках программы софинансирования пенсии

Россияне, которые участвуют в программе софинансирования пенсии, накопили 5,3 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда. Эта сумма была сформирована за счет добровольных взносов (2,8 млрд руб.) и средств государства (2,5 млрд).

В ПФР уточнили, что ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 37,4 тыс. пенсионеров, средний размер их прибавки к пенсии составляет 2 тыс. руб. в месяц.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил выделить молодежи стартовый капитал в добровольной пенсионной системе на сумму 10 тыс. руб. Так государство пополнит «нулевые» счета трудящегося молодого поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория.

«Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их», — указал председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Сергей Беляков.