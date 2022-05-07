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В Госдуме рассказали, изменится ли система налогообложения в России

Депутат Арефьев назвал невыгодной смену системы налогообложения в России

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал «Ленте.ру», что система налогообложения в РФ пока не будет окончательно пересмотрена из-за присутствия в парламенте состоятельных депутатов.

Арефьев объяснил, что на повестку дня не раз выносился вопрос о переходе на прогрессивную систему налогообложения (деньги уплачиваются в зависимости от уровня дохода человека) взамен пропорциональной (когда налог фиксированный и не зависит от доходов), но он до сих пор не принят.

«Дело в том, что мы его не придумали: во Франции 60% — прогрессивный подоходный налог, 28% — в Соединенных Штатах, 60% — в Норвегии. В 28 странах мира по разной величине прогрессивный подоходный налог, чтобы изымать сверхдоходы у слишком богатых людей. Но у нас этот закон не проходит, в каждом созыве мы его по два раза вносили, но он не был принят», — посетовал парламентарий.

Он напомнил, что ранее был увеличен НДФЛ для людей с годовым доходом выше пяти млн рублей — с 13 до 15%. Он распространяется на сумму, выше указанной. Полученный доход выделяется на детей с тяжелыми заболеваниями, включая орфанные (редкие).

«Собрали 87 млрд рублей — эти деньги предназначались для поддержки детей с орфанными заболеваниями. Но самое главное, если подсчитать, что с 2% — 87 млрд , то с 40%— 1,8 трлн рублей», — сказал Арефьев.

Ранее Министерство финансов РФ предложило по-новому распределять по регионам налог на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения (филиалы).

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