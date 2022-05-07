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Володин заявил, что ушедшим из России западным компаниям будет сложно вернуться назад

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что покинувшим российский рынок зарубежным компаниям будет сложно вернуться обратно. Об этом сообщает ТАСС.

«Если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании», — сказал он.

Володин также призвал иностранный бизнес определиться, намерены ли они продолжать работу в России.

«В этом вопросе самое важное — определенность. Готовы работать дальше — мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику», — добавил спикер Госдумы.

В конце апреля депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что возвращающиеся на российский рынок западные компании должны сначала принести извинения потребителям за свой уход. Среди компаний, которым следует извиниться, политик назвал бренд одежды Zara, торговую мебельную сеть IKEA и сеть стройтоваров OBI, салоны Toyota и Lexus.

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