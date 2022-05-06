ЦБ: международные резервы России за неделю снизились на $14 млрд

Международные резервы России сократились за неделю до $593,1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на Банк России.

«Международные резервы по состоянию на 29 апреля составили $593,1 млрд, сократившись за неделю на $14 млрд, или на 2,3%», — говорится в сообщении ЦБ.

Там также отметили, что это произошло, в основном, в результате «отрицательной переоценки». Как сообщает агентство, неделей ранее российские резервы находились на уровне $607,1 млрд.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России готовит все необходимые меры правовой защиты российских золотовалютных резервов, попавших под санкции.

Ранее сообщалось, что Банк России и Центральный банк Китая обсудят вопросы использования национальных платежных систем «Мир» и UnionPay в обеих странах.