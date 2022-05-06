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Страны G7 планируют обсудить новые санкций в отношении России

Bloomberg: страны G7 планируют обсудить новые санкции против России 8 мая

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AP

Члены «Большой семерки» (G7) планируют 8 мая обсудить возможные новые санкции в отношении РФ, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что в ходе обсуждений будут скорректированы и доработаны новые ограничительные меры.

Также к разговору будет приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

В совместном заявлении страны G7 заявили, что общий объем дополнительной помощи Украине может превысить $24 млрд.

Отмечается, что помощь будет оказана «в дополнение» к финансовой поддержке, оказанной Украине с 2014 по 2021 год, в размере более $60 млрд. Также страны G7 призвали другие государства и международные организации «объединить усилия для обеспечения адекватной поддержки Украины в удовлетворении ее неотложных потребностей и восстановлении».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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