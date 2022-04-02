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Bloomberg: Россия в 2022 году может заработать на продаже энергоресурсов $321 миллиард

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Global Look Press

Несмотря на санкции в отношении России, в 2022 году Москва может заработать на продаже нефти и газа $321 млрд, что более чем на треть больше прошлогоднего значения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, по оценке Института международных финансов, профицит счета текущих операций может достичь рекордного показателя в $240 млрд.

«С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — говорится в отчете.

Помешать этому, отмечает агентство, может эмбарго на продажу энергоносителей из России.

«И даже без него экспорт и добыча нефти в России уже падают, и Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце Россия может потерять почти четверть своей добычи нефти», — пишет Bloomberg.

Однако, как ранее объяснил вице-премьер РФ Александр Новак, снижение добычи нефти в стране связано с временной перереструктуризацией потоков. По его словам, в настоящее время в России меняется логистика и вопросы, связанные с финансированием, из-за чего на рынке фиксируется волатильность и возможно временное снижение добычи нефти.

Он обратил внимание, что влияние решения Соединенных Штатов и Великобритании отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов оказалось незначительным для экономики России.

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