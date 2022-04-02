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Киев планирует присвоить российские активы на $400 млрд

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Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что Киев планирует получить в фонд восстановления Украины $400 миллиардов из замороженных активов российского Центробанка и арестованных счетов лиц, попавших под санкции, передает РИА «Новости».

«Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про $300 миллиардов , которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник — замороженные активы ближайшего окружения (президента России Владимира) Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны», — сказал Устенко.

Он уточнил, что из второго источника Украина сможет получить более $100 млрд, так как речь идет не только об уже замороженных активах, так и о тех, что будут арестованы в будущем.

Cоветник президента добавил, что в фонд также поступят пожертвованные средства западных партнеров, так что в целом Киев сможет получить $400-500 млрд.

При этом Устенко сказал, что к настоящему моменту, потери Украины оцениваются в $1 триллион. Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 марта называл убытки в $500 млрд, но они «увеличиваются экспоненциально».

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в случае конфискации имущество фигурантов европейских санкций может быть использовано для нужд Украины.

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