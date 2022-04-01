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Британия разрешила российским ЦБ, ФНБ и Минфину платить по нерублевым займам

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министерство финансов Великобритании выпустило лицензию, которая позволит получать платежи от российских Центрального банка (ЦБ), Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина по нерублевым долговым обязательствам. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление британского ведомства.

«Лицо может предоставлять финансовые услуги с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю или по выплате основного долга от Центрального банка, Национального фонда благосостояния и Министерства финансов Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Разрешение распространяется на долговые обязательства, которая РФ выпустила до 1 марта 2022 года. Лицензия будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня. Ее смогут отозвать в любой момент.

Накануне представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Соединенное Королевство не собирается платить за российский газ в рублях.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

30 марта представитель британского премьера Джонсона заявил, что его страна отказывается платить за российские товары в рублях. По его словам, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Квази Квартенг ясно дал понять, что Британия не будет платить в рублях.

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