Белоруссия и Россия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня

Россияне, которые находятся на территории Белоруссии, с 1 апреля 2022 года смогут бесплатно принимать входящие звонки. Такие же условия будут действовать для белорусов, пребывающих на российской территории. Об этом заявил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС.

По его словам, отмена роуминга на территории Союзного государства позволяет укрепить партнерство и интеграцию РФ и Белоруссии, о которs[ договорились главы государств.

Чернышенко назвал символичным тот момент, что это решение было принято в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии, которые ежегодно отмечается 2 апреля.

Ранее сообщалось, что Белоруссия снимает ограничения на пересечение своей границы.

До этого стало известно, что россиянам стали доступны переводы с электронного кошелька в Белоруссию.