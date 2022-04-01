Поток газа по «Ямалу-Европе» находится на нулевом уровне на границе ФРГ и Польши

На границе Германии и Польши поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» через газоизмерительную станцию «Мальнов» находится на нулевом уровне, но идет в реверсном направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на газотранспортного оператора Gascade.

Такой уровень формируется посредстмо разности между уточненными заявками или реноминациями в прямом и обратном направлении.

В настоящее время реноминации на транспортировку газа в сторону Польши превышают количество таких заявок на поставки в Германию в размере реверса.

Коммерческие поставки, в свою очередь, возможно, продолжаются в обоих направлениях.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер объяснил, что поставки российского газа в Европу будут и в дальнейшем оплачиваться в евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о новой системе расчетов за газ РФ, возможно, отменят при наступлении иных условий.