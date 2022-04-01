Сбер продолжает прием заявок на ипотечные кредиты с господдержкой

Сбер продолжает принимать заявки и выдавать ипотечные кредиты с государственной поддержкой на текущих условиях. В господдержку входит «Господдержка 2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека».

Клиенты могут получить ипотечный кредит по текущим условиям, заключив кредитный договор до 6 апреля текущего года.

Ставка в банке на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7%, по программе «Господдержка 2020» от 5,85%, а по «Дальневосточной ипотеке» — от 0,1%.