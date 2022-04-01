Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть ложь о РФ 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак» в чемпионате... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала фото Капризова после... 07:48

Эксперты рассказали о самой высокооплачиваемой работе для старшего возраста

«Работа.ру»: пожилой плотник-строитель в России может рассчитывать на 300 тыс. рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», самой высокооплачиваемой профессией в России стала плотник-строитель в Санкт-Петербурге, сотрудникам старшего возраста предлагается оклад до 300 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА «Новости».

«Одну из самых высоких заработных плат обещают платить плотнику-строителю в Санкт-Петербурге — до 300 000 рублей ежемесячно. В обязанности сотрудника будет входить возведение и остекление малых архитектурных сооружений, сборка стропильной системы, укладка кровельных материалов, фасадные и внутренние отделочные работы», — указано в исследовании.

В качестве альтернативы, многие IT-компании ищут возрастных сотрудников, так как для подготовки IT-специалиста не существенны возрастные ограничения — например, в «Сбере» консультанту системы SAP SRM — решения для автоматизации процессов закупки услуг — предлагается оклад от 230 тыс. рублей.

Ранее Минтруд предложил платить артистам при вынужденном простое.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть