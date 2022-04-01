Япония ввела санкции в отношении России из-за КНДР

Япония ввела санкции в отношении четырех организаций и двух физических лиц, обвинив их в нарушении санкционного режима против КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В список вошли россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Аларь, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек».

Кроме того, в перечень внесли шесть граждан Северной Кореи, которые проживают в Китае и России. В отношении указанных лиц будут применяться различные ограничения, в том числе заморозка банковских счетов и активов в случае обнаружения таковых в Японии.

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено внести поправки в законодательство, касающееся тарифных мер, чтобы повысить пошлины на ввоз некоторых видов продукции и сырья из России. Так, пошлина на импорт древесины повысится с 4,8 до 8%, лосося и икры — с 3,5 до 5%, краба — с 4 до 6%.

30 марта сообщалось, что Япония разработала поправки к закону о правилах транзакций, чтобы РФ не смогла вывести ряд активов из-под санкций. Ограничения могут затронуть также обмен валют, включая криптовалюту.