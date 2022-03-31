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Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов

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Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада обманули российские компании из-за прекращения лизинга самолетов, передает РИА «Новости».

По его словам, российские компании полностью выполняли действующие договоры и были готовы продолжать делать это. При этом, как отметил глава государства, западные государства сделали свой шаг, и российская сторона ,конечно, должна ответить на него.

«Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», — заявил Путин.

Также он указал, что российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили последствия «неадекватных решений» стран Запада.

«По сути они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. Кроме того, для наших самолетов было закрыто и воздушное пространство европейских стран. Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки», — заключил политик.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российский реестр.

14 марта Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

После этого западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить $20 млрд.

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