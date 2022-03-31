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Шольц прокомментировал указ Путина об оплате российского газа в рублях

Шольц заявил, что предприятия Германии «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро

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Michele Tantussi/Pool/Reuters

Согласно контрактам, оплата российского газа должна производиться в евро и долларах, поэтому предприятия Германии «хотят, могут и будут» платить в евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о переходе на расчеты в рубли, сообщает РИА «Новости».

«Ответ очень короткий. Мы посмотрели договоры, на основании которых идут поставки газа и остальные поставки. Там написано, что оплата производится в евро. Иногда в долларах, но, как правило, в евро. Я ясно заявил в разговоре с российским президентом, что это так и останется», — подчеркнул канцлер ФРГ, добавляя, что «сейчас мы более внимательно рассмотрим представления, что это может произойти, но в любом случае, для компаний сохраняется, что они хотят платить в евро».

Ранее российский лидер подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях. Для совершения покупки западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. При этом Путин подчеркивал, что Москва «не будет заниматься благотворительностью» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.

В этом случае действующие договоры будут остановлены, пояснил президент РФ. В течение десяти дней Банк России должен будет определить порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа.

Ранее страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

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