Минсельхоз временно ограничил экспорт подсолнечного масла

Минсельхоз одобрил ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На экспорт подсолнечного масла наложат лимит в 1,5 млн тонн, шрота — 700 тыс. тонн. Предполагается, что ограничения будут действовать с 15 апреля по 31 августа», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что также введено ограничение на число пунктов пропуска, через которые можно будет вывозить эту продукцию. Например, соевый шрот разрешат вывозить только через морской пункт пропуска в Калининградской области, а сою — через пункты пропуска на Дальнем Востоке.

Также Минсельхоз решил установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса в период с 1 апреля по 31 августа. Эти меры должны помочь избежать дефицита и резкого роста стоимости продукции.

Ранее в четверг Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в ближайшее время могут принять решение о введении квоты на подсолнечное масло и шрот. По словам главы министерства, соответствующее решение было поддержано на комиссии по таможенно-тарифному регулированию.