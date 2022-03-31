Минэк утвердил расширенный перечень товаров, на которые не действует ввозная пошлина

Минэкономразвития поддержало расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной, ввозимых на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ключевым решением стало расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что данное решение принято в рамках продолжения реализации плана по повышению устойчивости российской экономики. Соответствующие предложения поступили от различных ведомств и государств – членов ЕАЭС.

По словам заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева, расширенный перечень включает в себя химические товары, продовольствие, запчасти для ремонта и обслуживания автомобильной отрасли и прочие товары.

Он добавил, что расширение перечня позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в условиях санкций.

Ранее в четверг «Руспродсоюз» предложил обнулить ввозные пошлины для продукции, которую в РФ не производят вообще, — то есть для чая, кофе, тропических фруктов. В перечень, кроме чая и фруктов, также были включены сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, упаковка и другое.

В середине марта Минцифры предложило установить ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники на нулевом уровне сроком на шесть месяцев.