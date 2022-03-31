В России планируют запретить контракты в валюте

Законопроект о запрете установления цены контракта в России в привязке к иностранной валюте разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом пишет РБК. Его вынесли на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

ФАС призывает полностью запретить внутри России договоры с привязкой к валюте или мировым товарным индексам. В свою очередь, это, вероятно, приведет к введению полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов.

Инициативу будут рассматривать на заседании совета 31 марта.

Инициативу уже согласовал Минфин. В пояснительной записке к инициативе говорится, что ее разработали, опираясь на план первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях внешних санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».