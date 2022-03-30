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В Кировской области готовы расширить производство обуви, несмотря на санкции

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Фабрика «Лель», являющаяся одним из крупнейших производителей обуви в России, готова расширить производство, несмотря на вводимые санкции, сообщает «Кировская правда».

Обувь с фабрики продается не только в России, но и в странах Таможенного Союза и даже в Монголии. Торговля ведется оптом и в розницу, а также на онлайн-площадках Wildberries, Ozon, Lamoda и в магазине Shoeslel.com.

В настоящее время на фабрике производят обувь на низком ходу для детей и взрослых, а также обувь спецназначения Roverboots. Каждый год компания выпускает более 50 новинок.

Как отметил исполнительный директор «Лель» Алексей Шапин, планы по развитию фабрики были утверждены еще в конце 2021 года.

«В 2022 году мы планируем произвести порядка 700 тысяч пар обуви. На данный момент, исходя из новых реалий жизни, мы ищем новых поставщиков материалов, и я уверен, что у нас все получится», — заявил он.

Несмотря на санкции, компания не планирует переходить на искусственные материалы и терять в качестве.

Объем производства в 2021 году составил 1,3 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее. На фабрике работают 647 человек, но «Лель» готова открыть еще около 50 рабочих мест.

По словам главы Минпромторга Владимира Сысолятина, введенные санкции – это шанс для кировских предприятий заменить иностранных производителей, которые решили покинуть российский рынок.

«Одним из плюсов фабрики «Лель» является разработка большой линейки моделей и мониторинг продаж. Еще один плюс – обувь здесь производят только натуральную, делая упор на экологичность и удобство. Натуральность продукции – отличительная черта кировских производителей во всех сферах – мебельной, продовольственной, в легкой промышленности», — отметил Сысолятин.

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