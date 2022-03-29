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ФАС назвала способы снижения ажиотажного спроса на товары

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«Газета.Ru»

Работа с дистрибьюторской цепочкой и создание прозрачных правил ценообразования помогут снизить ажиотажный спрос на товары. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Нелли Галимханова во время Антимонопольного форума.

«Необходимо проводить работу со всей дистрибьюторской цепочкой и создавать прозрачные правила ценообразования и приобретения товара», — отметила замглавы ФАС.

По ее словам, на прошлой неделе ведомство возбудило несколько антимонопольных дел после проверки цен на сахар, которые выросли с начала марта практически на треть (+30,8%).

Представитель ФАС добавила, что сейчас важно обратить внимание на приоритет внутреннего рынка при ценообразовании. В условиях изменения курсов валют привязка цен к экспортным котировкам может привести к отрицательным последствиям.

Галимханова посчитала, что сложившиеся на заграничных рынках цены товаров отражают условия спроса именно тех стран, где они были сформированы. Интересов российского рынка они не касаются, так как в России условия ценообразования могут отличаться.

28 марта правозащитник Иван Соловьев заявил, что в России активизировались мошенники, которые пользуются ажиотажем в связи с уходом «санкционных» брендов из России.

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