Нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке инвестиций в России

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций в России из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление на сайте компании.

«Calfrac Well Services объявляет о приостановке любых инвестиций в Российской Федерации, так как компания выполняет свои договорные обязательства в строгом соответствии со всеми применимыми законами и санкциями», — указывается в заявлении.

22 марта стало известно, что французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о приостановке деятельности в России. Сообщается, что компания больше не будет выделять финансирование для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ — 2», в котором владеет 10%. TotalEnergies также решила приостановить развитие своего бизнеса в области аккумуляторов и смазочных материалов в России.