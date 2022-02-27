Германия отключит от SWIFT попавшие под санкции российские банки

Правительство ФРГ анонсировало отключение от международной платежной системы SWIFT российских банков, которые уже попали под санкции. Об этом сообщает РИА «Новости.

Сегодня состоялась встреча западных лидеров, на которой обсуждались ограничения накладываемые на Россию в связи с специальной операцией российских Вооруженных сил на Украине. В ходе переговоров было решено среди прочего создать рабочую группу из представителей США и Евросоюза, задача которой — ускорить ввод антироссийских санкций.

Ранее немецкая газета Handelsblatt написала со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров Германии, что в субботу, 26 февраля, вечером (по европейскому времени) лидеры США, Франции, ФРГ и Италии, а также глава Еврокомиссии обсудят отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Военная спецоперация была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации. Многие страны и международные организации в свою очередь ввели против России санкции.