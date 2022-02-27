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#Операция на Украине #Коронавирус
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Джонсон призвал значительно ужесточить антироссийские санкции

Джонсон: Запад должен ужесточить антироссийские санкции на фоне «ужаса» на Украине

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Tolga Akmen/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в эфире телеканала Sky News о необходимости ввести против России намного более жесткие экономические санкции . Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мы должны делать больше. Необходимо гарантировать, что мы задействуем намного более жесткие экономические санкции, в том числе [отключение России от международной платежной системы] SWIFT. Весь ужас происходящего на Украине становится все больше понятен западной аудитории, что в свою очередь усиливает давление на западных политиков. Мы должны действовать сообща и делать больше».

Он добавил, что Британия готова принять украинских беженцев.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция российских Вооруженных сил, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится до тех пор, пока не разрушит экономику России.

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Санкции против России
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