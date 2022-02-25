Глава МИД Германии высказалась об отключении России от SWIFT

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок об отключении России от международной платежной системы SWIFT в ответ на военную операцию на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу сказать об отключении от SWIFT. Понимаю, что в эти минуты, в эти часы эмоции выплескиваются через край, и что слова «соглашение SWIFT» звучат очень серьезно, но в этот момент… нужно сохранять холодную голову. Сейчас важно, что мы принимаем санкции, которые конкретно действуют, действуют целенаправленно на властную систему (в России — прим. ред.), а не только громко звучат», — сказала глава МИД.

Бербок отметила, что такое решение было принято совместно с американскими партнерами. Она подчеркнула, что если отключить Россию от SWIFT Евросоюз не сможет финансировать гуманитарные проекты.

«Если (например — прим. ред.) внучка в Европе хотела бы перевести деньги бабушке, это было бы невозможно», — объяснила министр.

Ранее агентство Bloomberg написало, что запрет финансовым институтам РФ использовать SWIFT не вошло в очередной пакет антироссийских санкций из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности.

До этого глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что если Россию отключат от международной системы платежей SWIFT, то это не драматично и не смертельно.