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#Операция на Украине #Коронавирус
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В Германии рассказали об обсуждениях третьего пакета санкций против России

Правительство ФРГ: обсуждения третьего пакета санкций против РФ находятся на ранней стадии

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что обсуждение возможного третьего пакета санкций против России из-за военной операции на Украине находится на очень ранней стадии. Его слова приводит ТАСС.

«В настоящий момент речь идет о том, чтобы добиться изменения поведения российского руководства», — сказал представитель немецкого правительства.

По его словам, в настоящий момент имеет смысл обсуждать, какие возможности существуют с точки зрения дальнейших действий.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о новых санкциях, которые вводятся из-за начала российской операции на Украине. Так, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» на свою территорию, ввела санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ. Ограничения со стороны США коснутся ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочек» Совкомбанка.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство России подготовило ответный пакет санкций в отношении Запада.

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Санкции против России
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