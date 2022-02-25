Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Нарышкин заявил, что Россия не допустит превращения Украины в «кинжал»... 14:51
Президент РФС: мы всегда придерживается принципа «спорт вне политики» 14:50
«Спартак» сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы 14:47
В Германии заявили, что Зеленский находится в Киеве 14:45
Bloomberg: Китай приостановил закупку нефти из России 14:42
Сара Джессика Паркер носила фальшивую сумку Биркин в сериале «Секс в большом... 14:42
Оппозиционный депутат призвал Зеленского уйти в отставку 14:37
Эрдоган заявил, что члены НАТО должны были решительнее поддерживать Украину 14:36
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров 14:33
Председатель ЕК дер Ляйен и глава Евросовета Мишель провели переговоры с Зеленским 14:31

Платежные карты ряда банков России перестанут работать с сервисами ApplePay и GooglePay

ЦБ: карты российских банков, попавших под санкции, не будут работать с ApplePay и GooglePay

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Платежные карты ряда российских банков, которые попали под санкции Запада, перестанут работать с сервисами ApplePlay и GooglePlay. Об этом сообщает Центральный банк России, передает ТАСС.

Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке и «Открытии».

Отмечается, что клиенты этих банков не смогут расплачиваться их картами за рубежом и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, которые поддерживают антироссийские санкции.

«Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — говорится сообщении ЦБ.

Ранее в ВТБ заявили, что санкции никак не отразятся на клиентах банка.

25 февраля Банк России и правительство России приняли решение оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть