Платежные карты ряда банков России перестанут работать с сервисами ApplePay и GooglePay

Платежные карты ряда российских банков, которые попали под санкции Запада, перестанут работать с сервисами ApplePlay и GooglePlay. Об этом сообщает Центральный банк России, передает ТАСС.

Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке и «Открытии».

Отмечается, что клиенты этих банков не смогут расплачиваться их картами за рубежом и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, которые поддерживают антироссийские санкции.

«Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — говорится сообщении ЦБ.

Ранее в ВТБ заявили, что санкции никак не отразятся на клиентах банка.

25 февраля Банк России и правительство России приняли решение оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.