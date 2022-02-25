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Туроператоры рассказали о порядке возврата россиян из-за границы

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Российские туристы из-за границы возвращаются в открытые аэропорты в плановом режиме, а для закрытых есть альтернативные варианты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации указали, что несмотря на задержку рейсов, которая связана с облетом закрытых воздушных пространств, российские туристы из-за рубежа возвращаются в штатном режиме. Туристы, которые должны были прилететь в закрытые аэропорты, прилетают в те, которые доступны, и уже оттуда трансфером едут до дома. Некоторые туристы из-за временной невозможности вылететь остаются на курортах. При этом все расходы на проживание берет на себя туроператор.

Представители туроператоров отметили, что заявки с вылетом до 28 февраля включительно из временно закрытых российских аэропортов аннулированы. Туристам, забронировавшим туры в этот период, предлагается перенос дат поездки или вылет через другой город.

Туроператоры заявили, что продажи путевок снизились до 20%. Часть туристов решили подождать с бронированием, однако заявки на лето продолжают поступать.

Что же касается тех туристов, которые путешествуют самостоятельно, то им рекомендовано по возможности пролонгировать поездку и отложить возврат в место проживания либо рассмотреть возможности вернуться железнодорожным или автомобильным транспортом.

Ранее в пятницу Ростуризм заявил, что около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных, находятся в российских регионах из-за закрытия аэропортов.

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