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Индекс Мосбиржи растет на 23% после открытия торгов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индекс Мосбиржи после открытия торгов в пятницу утром поднялся более чем на 23%.

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы усилил рост. На 10.55 мск основной индекс Мосбиржи составил 2536,81 пункта, поднявшись на 23,51%, тем самым пытаясь компенсировать провал в четверг. Индекс РТС поднялся на 29,36% до 961,24 пункта.

24 февраля индексы на Мосбирже замедлили падение после обвала на 45-50% на фоне новостей о том, что Россия приступила к спецоперации на Украине.

Индекс Мосбиржи на 13:16 мск в четверг падал на 29,04%, до 2188,87 пункта, индекс РТС снижался на 33,84%, до 811,53 пункта.

В тот же день Банк России уточнил параметры моратория на переоценку ценных бумаг. Регулятор отметил, что кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения.

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