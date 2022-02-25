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Курс биткоина поднялся более чем на 11% за сутки

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Стоимость биткоина превысила $38 тыс. впервые за более чем неделю падения. За сутки первая криптовалюта поднялась в цене на 11,3%. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 10:29 мск биткоин торгуется на уровне в $38,52 тыс.

Рынок криптовалют продолжал свое снижение с прошлой недели: тогда цена биткоина достигала $44 тыс. С тех пор криптовалюта подешевела более чем на 18%.

24 января стоимость биткоина в ходе торговой сессии опускалась ниже $35 тыс., что является минимальным значением с лета 2021 года.

В начале февраля сообщалось, что спрос на оборудование для майнинга криптовалют в России в январе 2022 года увеличился в 1,5 раза по сравнению со значениями декабря 2021 года. Средняя цена на товары для добычи криптовалюты выросла на 15%, а видеокарты подорожали в среднем на 20%.

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