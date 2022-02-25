Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Россия напомнила Канаде о праве ответить на санкции 01:57
Семак — о вылете «Зенита» из Лиги Европы: «Бетис»... 01:50
Facebook предложил украинцам дополнительную защиту профилей 01:47
В Иордании найдены 9000-летние святыни рядом с «коршунами пустыни» 01:47
В ЦБ рассказали, какая помощь будет оказана банкам, попавшим под санкции 01:35
«Спартак» остался единственным российским клубом в еврокубках 01:31
Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать «миротворческую операцию ООН» на Украине 01:27
Следственный комитет назвал число попаданий украинских снарядов по территории России 01:24
Зеленский объявил всеобщую мобилизацию 01:24
Вильфанд: россиян ожидают аномально теплые пять дней 01:18

Сбербанк отреагировал на санкции США

Сбербанк сообщил, что все его системы и офисы продолжают работать в штатном режиме

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о том, что все его системы и офисы после внесения в санкционный список США работают штатно, а операции по пластиковым картам доступны в полном объеме.

В сообщении кредитной организации уточняется, что без ограничений остается также доступ к операциям по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте. Приложение банка — «Сбербанк онлайн» — также работает без перебоев.

«Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений», — сообщил банк.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении 11 российских юрлиц — эти ограничительные меры направлены против почти 80% банковских активов в России. В санкционный список попали Сбербанк, Газпромбанк, банк «Открытие», ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк. Всем финансовым институтам США было предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть