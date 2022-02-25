Сбербанк отреагировал на санкции США

Сбербанк опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о том, что все его системы и офисы после внесения в санкционный список США работают штатно, а операции по пластиковым картам доступны в полном объеме.

В сообщении кредитной организации уточняется, что без ограничений остается также доступ к операциям по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте. Приложение банка — «Сбербанк онлайн» — также работает без перебоев.

«Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений», — сообщил банк.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении 11 российских юрлиц — эти ограничительные меры направлены против почти 80% банковских активов в России. В санкционный список попали Сбербанк, Газпромбанк, банк «Открытие», ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк. Всем финансовым институтам США было предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней.