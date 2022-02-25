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Великобритания намерена разрушить экономику России

МИД Британии: Лондон не успокоится, пока не разрушит экономику России

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@trussliz/Twitter

Великобритания не успокоится до тех пор, пока не разрушит экономику России. Об этом заявила глава британского Форин-офиса Лизз Трасс, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

«Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены», — указано в сообщении.

По ее словам, санкции окажут незамедлительные последствия для «богатой элиты России и внутреннего окружения» президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

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Санкции против России
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