Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что Канада вводит дополнительные санкции против России из-за ситуации на Украине, передает Le Radio-Canada.

По его словам, санкции распространяются на 62 физических лица и организации, включая представителей российской элиты и членов их семей. В частности, ограничения вводятся в отношении членов Совета безопасности РФ, министра обороны Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанова и министра юстиции Константина Чуйченко.

Также Канада аннулирует все экспортные разрешения, выданные ранее России.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом раунде экономических санкций в отношении России на следующий день после того, как Москва признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики.

Он подчеркнул, что Канада осуждает признание ДНР и что это решение является нарушением Россией международных обязательств и Устава ООН.