Швейцария вводит антироссийские санкции

Президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис заявил на пресс-конференции, что страна вводит санкции против России, передает РИА «Новости».

Санкции вводят против трех российских банков и более 300 российских депутатов Госдумы — их коснутся ограничения на поездки.

Кассис при этом не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения.

23 февраля стало известно, что ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов. Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.

Позднее в ЕС не исключили введение визовых ограничений против россиян в связи началом спецоперации в Донбассе.