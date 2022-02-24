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Швейцария вводит антироссийские санкции

Швейцария вводит санкции против 361 депутата Госдумы

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Global Look Press

Президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис заявил на пресс-конференции, что страна вводит санкции против России, передает РИА «Новости».

Санкции вводят против трех российских банков и более 300 российских депутатов Госдумы — их коснутся ограничения на поездки.

Кассис при этом не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения.

23 февраля стало известно, что ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов. Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР или извлекают из них выгоду.

Позднее в ЕС не исключили введение визовых ограничений против россиян в связи началом спецоперации в Донбассе.

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Санкции против России
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