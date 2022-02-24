Цена на газ в Европе преодолела отметку в $1500

Стоимость газа в Европе к вечеру 24 февраля превысила отметку в $1500 за тыс. кубических метров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на топливо на нидерландском хабе TTF на 17.20 мск достигла $1500,7 за тыс. кубометров. С начала дня цена газа поднялась более чем на 41%

Стоимость газа на площадках растет на фоне заявлений европейских политиков из-за спецоперации России по демилитаризации Украины. В частности, глава немецкого Минэнерго Роберт Хабек говорил, что после военной операции в Донбассе Германия будет вынуждена отказаться от российского газа и угля.

Кроме того, Хабек отметил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» невозможен ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Строительство трубы завершено еще в конце прошлого года, однако процедура его сертификации заморожена.