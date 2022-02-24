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Стоимость алюминия на бирже достигла максимума за 14 лет

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Стоимость тонны алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) достигла исторического максимума в $3 449 впервые за 14 лет. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные биржи.

Таким образом, показатель превысил рекордные $3,38 тыс. за тонну, которые были достигнуты в 2008 году. При этом в начале февраля 2022 года максимальная стоимость металла была $3,24 тыс.

В агентстве посчитали, что такое изменение на сырьевом рынке связано с геополитической обстановкой в мире. При ухудшении ситуации на Украине могут начаться проблемы в поставках сырья и сокращение предложения.

В конце октября правительство России установило нулевые пошлины на вывоз алюминиевых сплавов. Отмечается, что данное решение поможет сохранить рабочие места на крупных предприятиях и, одновременно с этим, укрепит экспортный потенциал российских производителей.

В сентябре стоимость алюминия достигала максимального значения за последние 13 лет, поднявшись выше отметки в $3 тыс. Тогда аналитики посчитали, что дефицит этого металла может сохраниться в ближайшие годы.

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