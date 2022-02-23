Цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысили отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров. По состоянию на 16:30 мск они достигли $1021, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Предыдущий максимум составлял $960 за тысячу кубометров. С начала дня газ подорожал более чем на 2%. Газовые фьючерсы продолжают подниматься в цене в моменте. Последний раз такая стоимость газа на площадке фиксировалась в конце января.

14 февраля в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщали, что из европейских хранилищ было отобрано уже 90,8% от объема газа, закачанного туда в летний период.

Существенное подорожание газовых фьючерсов началось весной 2021 года. Тогда средняя цена на споте по индексу хаба TTF находилась на уровне $250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» уже превысила $600.

В начале октября был установлен рекорд в $1000. Затем исторический максимум на фьючерсном рынке в $2190 был достигнут 21 декабря. Позже котировки коррекционно снизились. Тем не менее, таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.