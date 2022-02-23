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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Рубль и фондовый рынок укрепились на фоне заявлений Байдена

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Доллар понизился до 79 рублей, а российские активы начали дорожать, несмотря на выступление президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже вечером 22 февраля.

Индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день к 23:00 мск вырос на 1,6%, а во время выступления Байдена поднялся более чем на 4%. К закрытию сессии повышение составило 1,97%.

Рубль также укрепился к доллару во время выступления Байдена, улучшив позиции на 1,2%. К 22.50 мск американская валюта торговалась по 78,8 рублей.

22 февраля Байден заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине. Американский лидер отметил, что предупреждал президента России Владимира Путина о возможных санкциях месяц назад. В частности, ограничения коснутся суверенного долга России — это означает, что Вашингтон отрезает российское правительство от западного финансирования.

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