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Депутат Аксаков обозначил срок внесения в Думу законопроекта о пенсионных инвестиционных счетах

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Законопроект о внедрении так называемых пенсионных индивидуальных инвестиционных счетов (или ИИС третьего типа) должны внести в Госдуму до 31 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков.

«В весеннюю сессию. Очень на это надеюсь. В настоящее время законопроект в стадии разработки, ведется его обсуждение. Поэтому, думаю, в весеннюю сессию внесем. До 31 июля. Но не в ближайшее время», — сказал Аксаков.

ИИС-3 должен пополнить семейство существующих инвестиционных счетов. Сейчас их два типа: по первому можно получить возврат НДФЛ, но не более 52 тыс. рублей год. По второму типу ИИС можно освободить от уплаты налога в 13% весь доход (кроме дивидендов), полученный на счет.

Предполагается, что комбинирование первого и второго типов вычета будет лежать в основе третьего. Согласно законопроекту, каждый год можно будет получить вычет с 400 тыс. рублей. По окончании срока действия счета (через 10 лет и более) полученный доход будет освобожден от налога.

По данным Московской биржи, по итогам 2021 года россияне открыли 4,9 млн индивидуальных инвестиционных счетов (это на 1,4 млн больше, чем в 2020 году). Оборот по ИИС за прошлый год составил 1,6 трлн рублей. Лидерами среди регионов по количеству открытых ИИС стали Москва (527,2 тыс.), Московская область (298 тыс.) и Санкт-Петербург (228,6 тыс.).

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